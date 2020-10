Ein 44-jähriger Mann, der im Verdacht steht, im Oktober die Kleidung eines schlafenden Obdachlosen angezündet zu haben, ist am Mittwoch am Mierendorffplatz von der Berliner Polizei festgenommen worden. Ein Richter habe am Donnerstag Haftbefehl gegen den Mann erlassen, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei weiter. Die Ermittlungen dauerten an.