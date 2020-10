Die Tauentzienstraße in Berlin-Charlottenburg folgt am Samstag dem Beispiel der Friedrichstraße und wird für drei Stunden eine autofreie Zone.



Die Einkaufsstraße wird von 11 bis etwa 14 Uhr für den Autoverkehr gesperrt, hieß es am Donnerstag aus dem Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf. Das Bündnis "Stadt für Menschen" werde in dieser Zeit den Abschnitt zwischen Marburger und Rankestraße mit einem alternativen Programm bespielen.