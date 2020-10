Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt wegen einer, wie sie schreibt, "Amokfahrt" gegen einen 44-jährigen Mann. Ihm wird per Haftbefehl versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Der Verdächtige befindet sich seit Montag in Untersuchungshaft, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.