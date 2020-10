Das Berliner Tierheim schlägt Alarm: Aktuell warten überdurchschnittlich viele Hühner und Hähne auf ein neues Zuhause. Grund seien zahlreiche Funde und eine Sicherstellung in den vergangenen Wochen und Monaten, teilte das Tierheim am Donnerstag mit. Insgesamt leben demnach momentan 26 Hühner und Hähne in den Tierheim-Gehegen.



"Unsere Platzkapazitäten sind erschöpft", sagte Tierheim-Sprecherin Annette Rost. Man beobachte seit dem Sommer verstärkt, dass immer wieder Küken in Kartons ausgesetzt würden, zuletzt im September in Weißensee. Anfang Juli seien in einem Lichtenberger Hochhaus auf einem Balkon fünf Hühner in zwei Pappkartons vom Veterinäramt sichergestellt worden. “Ihr Zustand war katastrophal", schreibt das Tierheim.