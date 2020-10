Erneut ist in Berlin ein Radfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 60-Jährige wurde am Samstag in Berlin-Zehlendorf von einem 87-jährigen Autofahrer erfasst, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der Autofahrer wollte den Angaben zufolge auf einen Parkplatz abbiegen. Das Unfallopfer sei von dem Pkw überrollt und lebensgefährlich verletzt worden, hieß es. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus.