Die Berliner Tafel bekommt immer weniger Lebensmittelspenden. Deshalb setzt der Verein jetzt auf ein neues Konzept: Trödel gegen Lebensmittel, und zwar in einem neuen Laden in Charlottenburg. Sabine Werth erklärt im Interview, wie das genau funktioniert.

Immer wieder bekommt die Berliner Tafel hochwertige Dinge geschenkt - aus Nachlassen, oder einfach so. Gleichzeitig lassen die Lebensmittelspenden gerade nach. Also werden jetzt Sachen gegen Lebensmittel getauscht - in einem neuen Laden in Berlin-Charlottenburg. Offizielle Eröffnung ist am Samstagmittag.