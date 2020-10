Mit einer neuen Initiative reagiert die Berliner Tafel auf den Rückgang ihrer Spendeneinnahmen. Wie der Verein am Mittwoch ankündigte, eröffnet er am Samstag in Charlottenburg (Pestalozzistraße 100) ein Ladengeschäft unter dem Titel "Haltbar". Dort können Trödel und Antiquitäten gegen haltbare Lebensmittel getauscht werden. Bedingung ist, dass die Lebensmittel originalverpackt sind.