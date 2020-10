Morris Pudwell Video: rbb|24, Telenewsnetwork | 20.10.2020 | Bild: Morris Pudwell

Offenbar Brandstiftung - Ermittlungen wegen versuchten Totschlags nach Feuer an "Liebig 34"

22.10.20 | 15:34 Uhr

Rund 50 Kubikmeter Müll haben am Mittwochabend an und in dem geräumten Haus in der Liebigstraße 34 gebrannt. Weil die Ermittler von Brandstiftung ausgehen, ermittelt nun der Polizeiliche Staatsschutz - und zwar unter anderem wegen versuchten Totschlags.

Nach dem Brand an dem geräumten Haus in der Liebigstraße 34 in Berlin-Friedrichshain ermittelt jetzt der Staatsschutz, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Aus einer Gruppe von mindestens zwölf Personen heraus seien am Mittwochabend gegen 21.15 Uhr Brandsätze in einen umzäunten Bereich vor dem Haus geworfen worden. Mindestens ein Brandsatz traf auch das Gebäude. Dadurch seien Sperrmüll und Fensterrahmen des Gebäudes in Brand geraten. Der Staatsschutz ermittelt nun wegen schwerer Brandstiftung, schweren Landfriedensbruchs - und auch wegen versuchten Totschlags. Denn als die Brandsätze geworfen wurden, befanden sich laut Polizei auch drei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes im Gebäude. Sie hätten unverletzt vor den Flammen fliehen können. Die Brandstifter seien unerkannt entkommen, hieß es weiter. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach Angaben der Berliner Feuerwehr wurden bei dem Brandanschlag an und in dem Haus 50 Kubikmeter Schutt und Gerümpel in Brand gesetzt. Es entstanden Schäden an und in dem Gebäude. Wie groß diese sind, war zunächst nicht klar.

Besetztes Haus begleitet von Protesten geräumt

Das Haus "Liebig 34" war vor knapp zwei Wochen geräumt worden. Der besetzte Altbau galt lange als ein Symbol der linksradikalen Szene. Besitzer und Mieter, ein linkes Wohnprojekt, hatten lange darum gestritten, 2018 war der Pachtvertrag ausgelaufen. Seitdem hielten die Bewohner das Gebäude bis zu der Räumung besetzt. Die Räumung hatte der Eigentümer gerichtlich erstritten. Das Haus war ihm nach der Räumung übergeben worden und sehr schnell nach dem Einsatz hatten dort Arbeiten begonnen, ehemalige Inneneinrichtungen und Müll aus dem Haus waren davor gesammelt worden. Vor, während und nach der Räumung hatte es immer wieder Proteste dagegen gegeben. Bei einer Demonstration war es auch zu Ausschreitungen gekommen, bei denen Fahrzeuge und Schaufenster gezielt zerstört wurden.

