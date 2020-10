Auch an diesem Wochenende wird ein Teil des nördlichen A10 wegen Brückenarbeiten gesperrt.



Der nördliche Berliner Ring ist ab Freitagabend (22 Uhr) nicht befahrbar

- in Fahrtrichtung Dreieck Barnim zwischen den Anschlussstellen Birkenwerder und Mühlenbeck und

- in Fahrtrichtung Dreieck Havelland zwischen dem Autobahndreieck Pankow und der Anschlussstelle Birkenwerder.



Die Sperrungen dauern bis Montagfrüh (5 Uhr) an.