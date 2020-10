Auf der A2 Richtung Berlin ist es am Mittwochmorgen zu mehreren schweren Unfällen gekommen.



Zwischen Ziesar und Wollin ist ein Lkw in die Mittelleitplanke gefahren. Wie ein Sprecher der Polizei in der Nacht zum Mittwoch sagte, konnte der Fahrer nur noch tot aus der Fahrerkabine geborgen werden. Er sei dort allerdings nicht eingeklemmt gewesen. Was genau zu seinem Tod geführt hat und wie es zu dem Unfall gekommen ist, war zunächst unklar.