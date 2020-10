Ein Autofahrer aus Georgien hat sich in der deutsch-polnischen Grenzregion derart verfahren, dass er als Geisterfahrer auf der Autobahn 11 zwischen Berlin und Stettin in Vorpommern gestoppt wurde.



Der Mann war am Dienstag bei Dunkelheit auf der Fahrbahnseite nach Prenzlau und Berlin in entgegengesetzter Richtung nach Polen unterwegs. Laut Polizei konnten Bundespolizisten den 37-Jährigen an der Abfahrt Penkun im Landkreis Vorpommern-Greifswald von der A11 herunterholen, bevor Schlimmeres passierte.