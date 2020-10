Ein Radfahrerin ist am Montagvormittag bei einem Unfall in der Nähe von Bernöwe (Oberhavel) unter einem Lkw eingeklemmt worden. Laut einem Polizeisprecher war der Gülle-Transporter kurz nach elf Uhr rechtswidrig auf einer ausgewiesenen Fahrradstraße gefahren und hatte dort die Frau erfasst.



Die Fahrradfahrerin wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den eintreffenden Rettungskräften befreit werden. Sie wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Laut dem Polizeisprecher schwebt die Frau nicht in Lebensgefahr.