Entsetzen über islamophobe Äußerungen in Absage an Azubi

"Wenn sich das so zugetragen hat, plädieren wir als Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) dafür, dass der Preis aberkannt wird", sagte die stellvertretende Vorsitzende des DGB Berlin-Brandenburg Sonja Staack am Dienstag dem rbb. "So ein Unternehmen ist für so diesen Preis nicht würdig." Das müsste jedoch die vollständige Jury entscheiden, die den Preis verliehen habe, fügte Staack hinzu. Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg (MSGIV) überprüfe ihres Wissens nach, ob es dazu kommen sollte.

Bei einem Bewerber muslimischen Glaubens erwies sich das Unternehmen aus Südbrandenburg längst nicht so kulant. In der Antwort der ASG an den jungen Mann stand, die Mitarbeit als praktizierender Muslim sei unerwünscht. "Der Islam ist in meinen Augen nicht mit der Verfassung der BRD in Einklang zu bringen", schrieb der Geschäftsführer der Straßenbaufirma, Frank Pilzecker weiter in dem Schreiben. Pilzecker bestritt die Aussagen gegenüber rbb|24 nicht. "Ich kann praktizierende Moslems nicht beschäftigen, weil es Unruhe geben würde", hatte er am Montag dem rbb gesagt.

"Wenn die Vorwürfe zutreffen, bin ich von der Haltung des Unternehmens schockiert", sagte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) am Dienstag in Potsdam: "Ein solches Vorgehen widerspricht unseren Prinzipien eines weltoffenen Brandenburg. Die Freiheit der Religionsausübung ist in Deutschland ein Grundrecht."