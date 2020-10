Die Staatsanwaltschaft Potsdam ermittelt einem Medienbericht zufolge gegen Anis Ferchichi, bekannt unter seinem Künstlernamen "Bushido", wegen Anstiftung zur Brandstiftung. Das berichtet am Mittwoch das Magazin "Stern".



Dabei geht es laut Bericht um ein absichtlich gelegtes Feuer in Bushidos unbewohnter Villa in Kleinmachnow Ende 2013. Grundlage für die Ermittlungen seien Aussagen eines mutmaßlichen Mittäters, die in einem Gesprächsmitschnitt dokumentiert worden seien.