toberg Mittwoch, 21.10.2020 | 14:41 Uhr

Streitbar andere Meinungen kann man dem noch derzeitigen Bürgermeister Neuruppins nun überhaupt nicht vorwerfen. Die letzten 8 Jahre hat er sich immer diplomatisch aus allen politischen Unwägbarkeiten rausgehalten. Von da aus kann das kein gezielter politischer Anschlag gewesen sein. Das war just for fun denk ich mal. Was natürlich mindestens genauso strafbar ist. Und noch was: Dieses Fahrzeug ist kommunales Eigentum. Die Täter haben sich also an unserem gemeinschaftlichen Eigentum vergriffen.