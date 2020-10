Bild: NonStopNews

Verkehrsunfall auf B103 bei Meyenburg - Pkw kollidiert mit DDR-Militärwagen - drei Verletzte

08.10.20 | 13:27

Auf der Bundesstraße 103 zwischen Meyenburg im Brandenburger Landkreis Prignitz und Plau am See im Mecklenburg-Vorpommern ist es am Mittwoch zu einem schweren Verkehrsunfall mit insgesamt drei Verletzten gekommen. Das bestätigte die zuständige Polizeidirektion in Mecklenburg-Vorpommern rbb|24 am Donnerstag.

Bild: Nonstopnews

Demnach geriet ein 41-Jähriger mit seinem Kleinwagen aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem Lastwagen zusammen. Dabei handelt es sich Medieninformationen zufolge um einen historischen DDR-Militärtransporter. Die Polizei bestätigte den Modellnamen "W50". Der Lkw stürzte nach dem Unfall in einen Graben, der Fahrer blieb körperlich unverletzt, erlitt aber einen Schock. Die Fahrer des Kleinwagens wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr freigeschnitten werden. Er erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen und musste von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Einsatzfahrzeug verletzt Unbeteiligten