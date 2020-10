Mehr als 300 Fotografinnen und Fotografen haben Bilder von Alleen in ganz Deutschland an die Unweltschutzorganisation BUND geschickt, und die hat nun die schönsten ausgewählt. Mit dem Ergebnis: Brandenburg hat nicht nur viele, sondern auch besonders schöne Alleen.

Eine Eichen-Allee bei Seedorf nahe Lenzen im Brandenburger Landkreis Prignitz ist "Allee des Jahres 2020" in Deutschland. Das Siegerfoto "Symmetrie" von Anja Möller konnte sich im bundesweiten Fotowettbewerb gegen mehr als 355 weitere Vorschläge durchsetzen, teilte der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland [bund-mecklenburg-vorpommern.de] am Dienstag in Schwerin mit.



Mit der Auszeichnung der "Allee des Jahres" will der BUND anlässlich des "Tages der Allee" am 20. Oktober auf den besonderen Wert der Baumreihen aufmerksam machen.