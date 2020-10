Der Heide-Steppenrüssler ist zurück in Brandenburg

Eines Tages im Spätsommer, berichtete Müller am Mittwoch, fischte er den rötlichen Langrüssel aus seinem Kescher. "Zuerst konnten wir das Tier nicht zuordnen, da ich mit einem solchen Fund nicht gerechnet habe", lässt sich Müller in einer Mitteilung der Heinz-Sielmann-Stiftung vom Mittwoch zitieren, die die Naturlandschaft im Kreis Ostprignitz-Ruppin betreut. Der auferstandene Lazarus fand sich auf der Roten Liste der stark gefährdeten Arten.

Dann ging der Biologe und Käferinteressierte Jörg Müller auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Wittstock im Landkreis Ostprignitz-Ruppin spazieren, er hat genau im Blick, was in der heutigen Kyritz-Ruppiner Heide auf dem Boden wächst und kreucht.

Der Heide-Steppenrüssler hält sich oft bedeckt, bei kühlem Wetter verharrt er reglos. Ein 14 Millimeter winziger Käfer mit dem schönen Titel Coniocleonus nebulosus, der es trocken und warm mag. Schon wegen seiner rötlich-braunen Musterung passt er in sonnenverdorrte Gefilde, dort vermuteten ihn heimische Forscher auch jahrzehntelang. Seit 1940 galt der Heide-Steppenrüssler in Brandenburg als passé.

Über seine Vorlieben und Angewohnheiten ist wenig bekannt, die Larven entwickelten sich höchstwahrscheinlich in den Wurzelstöcken der Besenheide, vermutet Fachmann Müller. "Der Heide-Steppenrüssler ist eine Art, die ganz eng an das Vorkommen der Besenheide gebunden ist. Verschwindet die Heide, verschwindet auch der Käfer", sagte er über das sensible Biotop.

Eine Vielzahl der Tierarten dort sei hervorragend an die trockenen, heißen Bedingungen angepasst und komme nur in diesen Lebensräumen vor. "In der umgebenden Landschaft finden sie keinen Platz mehr."

Wie aber konnte der totgeglaubte Winzling sich so lange unbemerkt aus der Affäre ziehen? Nun, die abgelegene Heide im Nordwesten Brandenburgs ist 4.000 Hektar groß, da konnte man den seltenen Käfer gut und gerne übersehen. Auf der Liste der größten gebäudefreien Gebiete Deutschlands liegt sie auf dem sechsten Platz. Dazu kommt: Er ist wie viele andere entfernte Rüsselverwandte hervorragend getarnt, weil er nicht über Gifte verfügt, mit denen er sich Feinden erwehren könnte.