In Zehdenick (Oberhavel) ist es in der Nacht auf Mittwoch wegen eines Brandes stundenlang zu starker Rauchentwicklung gekommen. Anwohner wurden bis in die frühen Morgenstunden dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Um 5 Uhr konnte dann die Leitstelle Nordost wieder Entwarnung geben.



Das Feuer war am Dienstagabend in einem leerstehenden Wohnhaus ausgebrochen, wie ein Feuerwehrsprecher dem rbb sagte. Es habe sich auf 300 Quadratmeter ausgebreitet. Um den Brand zu bekämpfen, waren auch Feuerwehren aus umliegenden Gemeinden im Einsatz. Am Mittwochmorgen liefen noch letzte Löscharbeiten.