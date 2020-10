Karsten Nilson Berlin Sonntag, 25.10.2020 | 16:00 Uhr

Aber Hallo! Ich würde erstmal die Füße stillhalten. Es KANN sein daß es Coronaleugner waren. Es ist aber auch möglich daß es andere Gruppierungen waren. Es besteht aber auch die Möglichkeit, daß andere am Werk waren aber eine falsche Fährte legen wollen. Es gibt also unzählige Möglichkeiten. Bis hin zu einer Einzelperson mit 3,0 Umdrehungen intus der nur die "Schnauze" voll hat. Also lasst doch die Ermittler ersmal die Sache untersuchen. Und jetzt die ironische Frage an die, die zu wissen glauben wer es war: Könnt ihr in eure Glaskugel schauen und sagen wann Corona zuzende ist?