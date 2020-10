In Berlin-Biesdorf haben in der Nacht zum Dienstag acht Autos auf einem Polizeigelände gebrannt. Laut GdP-Sprecher Jendro war ein sichergestelltes Fahrzeug angezündet worden. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art.

Auf einem Polizeigelände in Berlin-Biesdorf haben in der Nacht zum Dienstag wieder Autos gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr standen acht Fahrzeuge auf dem Gelände in der Cecilienstraße in Flammen.