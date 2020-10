Ein Linienbus der BVG ist in der Nacht zum Sonntag in Blankenburg (Pankow) in den Straßengraben geraten und dabei schwer beschädigt worden. Nach Angaben der Berliner Polizei befanden sich in dem Bus der Linie 154 zwei Passagiere, die bei dem Unfall unverletzt blieben. Der Fahrer des Busses sei leicht verletzt und amulant behandelt worden.