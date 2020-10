Ein Busfahrer der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) steht im dringenden Verdacht, mit absichtlichen Verkehrsunfällen Versicherungsbetrug begangen zu haben. Wie die Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag gemeinsam mitteilten, wird dem 31-jährigen Busfahrer vorgeworfen, mit ihm überlassenen Bussen an elf abgesprochenen Verkehrsunfällen zwischen April 2017 und Mai 2020 beteiligt gewesen zu sein.

Insgesamt wird derzeit gegen 13 beteiligte Verdächtige ermittelt, die knapp 300.000 Euro von der geschädigten Versicherung gefordert hätten. Im Rahmen der Ermittlungen seien am Donnerstag 14 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt worden: zunächst bei zwei Männern im Alter von 32 und 40 Jahren und bei zwei 23- und 49-jährigen Frauen in Neukölln, dann bei einem 31-Jährigen in Lichtenberg. Zu einem weiteren 24-jährigen Verdächtigen ergaben die Ermittlungen den Angaben zufolge, dass er sich an seiner Meldeanschrift in Salzgitter nicht mehr aufhalte.

Anschließend seien acht weitere Durchsuchungsbeschlusse bei den beauftragten Kfz-Sachverständigen vollstreckt worden. Die Auswertung der aufgefundenen Beweismittel dauere derzeit noch an.