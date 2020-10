"Extremer als es uns guttut – Was Klimawandel mit Pandemien zu tun hat und Umweltschutz mit Kultur" – zu diesem Thema lädt Julia Vismann zu einem Live-Podcast am heutigen Dienstag, 16 Uhr, ins Kosmos, Karl-Marx-Allee 131a. Ihre Gesprächsgäste sind der Virologe von der Charité, Christian Drosten, und Stadtanthropologe Jörg Niewöhner von der Berliner Humboldt-Universität. Die Gäste werden sich über alte Krankheiten wie die Pest und neue wie Covid19 unterhalten – was krank macht und wie wir gesund bleiben.