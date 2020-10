PaulBerlin Berlin Dienstag, 27.10.2020 | 09:08 Uhr

Soso, mit 130 km/h unter Alkoholeinfluss durch die Innenstadt ist "sorgfaltswidriges Verhalten"...!?

Wenn man den sog. "Ku'dammrasern" einen "bedingten Vorsatz" unterstellt, d.h. der Täter weiß, was passieren kann, wenn er so handelt (DAS weiß ein erfahrener Polizist in jedem Fall!)UND er nimmt es in Kauf (schwieriger zu beweisen, aber könnte man hier auch unterstellen), dann sollte das auch hier gelten, also käme auch "Mord" in Frage.

Ich sehe das mit dem "Mord" kritisch, die Ausgangslage ist aber vergleichbar und vor dem Gesetz darf es keine Rolle spielen, ob der Beschuldigte Polizist, Pfarrer, Feuerwehrmann, arbeitslos oder deutschlibanesischer Autohändler ist.



In jedem Fall ist das kein Ruhmesblatt für die Ermittlungsbehörden.