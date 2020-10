Angela Berlin Sonntag, 18.10.2020 | 13:01 Uhr

Nicht zu vergessen die Elektrokleinfahrzeug Führenden. Ja, so heißt es wirklich in der StVO. Neusprech at its best!

Dass die A.W-Amo-Straße (vorm. Mohrenstraße) bei der gendergerechten Verteilung dann nach einem Mann und nicht nach einer Frau benannt wurde, ist hier damals einigen Usern auch schon aufgefallen, die sich fragten, warum man denn nicht gleich die Gelegenheit ergreift und einen Beitrag zur Erhöhung der "Frauenquote" bei Straßennamenspatronen leistet.

Am besten nimmt man künftig eh nur noch Nachnamen, die sich dann in alle Geschlechtsrichtungen variieren lassen, Beispiel Witzlebenstraße: https://www.youtube.com/watch?v=FoBJB9R7m2A

Meiner Meinung nach sind das alles Luxusprobleme, die, schließe mich an, nur davon abhalten, die wahren Herausforderungen in Angriff zu nehmen.

Der RBB täte auch besser daran, über Wichtigeres zu berichten.

Originell im Artikel oben aber das Bild: "Der Frauenschuhweg in Rudow ist nach der gleichnamigen Orchidee benannt" *lol*...