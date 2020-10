Brückenarbeiten an der Autobahn in Pankow

A114 in Pankow am ersten Juli-Wochenende voll gesperrt

Grund für die Sperrung sind Arbeiten an zwei Brücken über den Abschnitt. So soll laut Senat an der Bucher-Straßen-Brücke ein Traggerüst aufgebaut und an der Königsteinbrücke eine neue Stahlkonstruktion für den Überbau eingehängt werden.