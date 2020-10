Sperrkreis nach Bombenfund in Küstrin-Kietz

Entschärfung in Märkisch-Oderland

In Küstrin-Kietz (Märkisch-Oderland) wird am Dienstag eine 250-Kilo-Bombe entschärft. Sie wurde bei Bauarbeiten in der Kleinen Friedensstraße gefunden.



Anwohner im Sperrkreis von 300 Meter sind aufgefordert, zwischen 14 und 16 Uhr ihre Häuser, Gärten und Grundstücke zu verlassen. Einsatzkräfte der Polizei und der Freiwilligen Feuerwehr richten den Sperrkreis ein.



Für alle Betroffenen steht während des Zeitraums der Entschärfung das Kulturhaus Küstriner Vorland als Aufenthaltsraum zur Verfügung. Der Bahnverkehr zwischen Küstrin-Kietz und Kostrzyn ist von 14 Uhr bis 16 Uhr unterbrochen. Die Bushaltestelle "Marktstraße" wird nicht angefahren.