Knapp eine Woche nach der Räumung des besetzten Hauses "Liebig 34" und den Protesten dagegen hat die Berliner Polizei dazu bislang 125 Strafverfahren eingeleitet. Es sei möglich, dass noch weitere Verfahren hinzukommen, sagte eine Sprecherin am Donnerstag.

Großeinsatz in Berlin-Friedrichshain

Demnach wurde die Zahl am Dienstag erhoben und bezieht sich auf die Zeit zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen. Bei allen Verfahren gebe es einen Bezug zur Räumung der Liebigstraße 34 in Friedrichshain, so die Sprecherin. Zu den Straftaten zählen den Angaben zufolge Körperverletzung, Sachbeschädigung, Brandstiftung und Landfriedensbruch. Zuvor hatte die "Berliner Zeitung" über die Ermittlungen berichtet.

Das Haus "Liebig 34" war am Freitag vergangener Woche geräumt worden. Vor, während und nach der Räumung gab es Proteste dagegen. Bei einer Demonstration am Abend nach der Räumung beispielsweise kam es zu Ausschreitungen, Fahrzeuge und Schaufenster wurden gezielt zerstört.