An der Liebigstraße 34 in Berlin-Friedrichshain gab es am Montagabend offenbar eine Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe von Unbekannten und dem Sicherheitsdienst, der das geräumte Haus bewacht.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, habe kurz nach 22 Uhr eine Frau eine Kerze in der Nähe des Hauses aufgestellt. Einer der insgesamt vier Mitarbeiter der Sicherheitsfirma habe diese ausgetreten, so hätten es Zeugen der Polizei berichtet. Demnach sei es daraufhin zu Beleidigungen, Bespuckungen und durch die Sicherheitskräfte zu Bedrohungen mit Werkzeugen wie Brecheisen oder Schaufeln gekommen.