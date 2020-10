An dem vor wenigen Tagen geräumten Haus "Liebig 34" hat es am Mittwochabend gebrannt. Nach Mitteilung der Polizei waren dort aus bislang ungeklärter Ursache Baumaterialien und Schutt aus dem Haus in Flammen geraten. "Es brennen 50 Kubikmeter Müll im und an dem Haus", sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittwochabend.

Zwei Stunden nach dem Ausbruch des Feuers hat die Feuerwehr den Brand gelöscht. "Die Löschmaßnahmen waren umfangreich", sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittwochabend. Nun werde das Haus auf Brand- und Rauchschäden kontrolliert. Die Feuerwehr sei mit 30 Kräften vor Ort. Menschen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Auch Nachbargebäude wurden durch das Feuer nach ersten Erkenntnissen nicht beschädigt. Zur Ursache des Brands machte er zunächst keine Angaben.