Bei einem Streit in der U-Bahn im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf ist ein Mann schwer verletzt worden. Der 23-Jährige wurde am Freitagabend in der U5 Richtung Hönow von einem Unbekannten attackiert und erlitt Stichverletzungen an Kopf und Oberkörper, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann wurde demnach von alarmierten Rettungskräften versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Der Täter ist laut Polizei flüchtig.

Dem Angriff war Zeugen zufolge eine Auseinandersetzung vorausgegangen.