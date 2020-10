Vanessa Klüber/rbb|24 Video: rbb|24 | 26.10.2020 | Material: Vanessa Klüber | Bild: Vanessa Klüber/rbb|24

Obdachlosenhilfe für Frauen - "Besoffene wollen dich töten oder beklauen"

26.10.20 | 06:06 Uhr

Obdachlose Frauen suchen Schutz in Unterkünften wie "Evas Haltestelle" im Wedding, um nicht um ihre körperliche Unversehrtheit zu fürchten. Durch die Pandemie wurden die Plätze halbiert. Der Senat versprach neue Räume, noch sind sie nicht da. Von Vanessa Klüber

"Als Frau auf der Straße zu leben, ist scheiße", sagt Viara. "Das ist kein Leben." Sie ist obdachlos und kommt regelmäßig zur Notunterkunft für Frauen, "Evas Haltestelle", im Wedding. Hier werden obdachlose Frauen auch tagsüber betreut, bekommen warmes Essen, ein Bett, und können sich und ihre Sachen waschen. Und: Sie werden nicht bedroht. "Besoffene Leute machen Probleme, wollen dich töten oder dich beklauen", beschreibt Viara das Leben auf der Straße. Davor habe sie große Angst. In der Unterkunft hier, die Männern verwehrt ist, fühle sie sich wohl, sagt sie. Sie knautscht ihren kleinen, weißen Bären. Den hat ihr heute eine andere Frau in der Unterkunft für ihr sechs Monate altes Baby mitgegeben, das im Krankenhaus liegt.

Sex gegen Unterkunft

Die anderen Frauen sind zurückhaltend, wollen nicht in den Medien auftauchen. Die meisten von ihnen hatten Erfahrungen mit Gewalt durch Männer, sagt Anna Birtler, sie ist Sozialarbeiterin in "Evas Haltestelle", der zum Sozialdienst katholischer Frauen e.V. gehört. Statt eine Unterkunft zu suchen, seien Frauen ohne Obdach häufig "nett" zu Männern im Austausch für ein Bett zum Schlafen – Sex gegen Unterkunft.

Bei den Frauen, die das "niedrigschwellige Angebot" hier wahrnehmen, "ist ordentlich was schiefgelaufen im Leben", beschreibt Birtler die Situation der Frauen – dennoch sei das Aufsuchen einer Unterkunft der erste Schritt in die Emanzipation. "Sie haben sich zumindest für diese Nacht entschieden, kein zweifelhaftes Angebot anzunehmen."



In "Evas Haltestelle" bekommen die Frauen Beratung, wie es im Leben weitergehen kann, zum Beispiel, wie sie in ein Wohnheim vermittelt werden können.

Bestehende Plätze halbiert, neue Räume sollen her

Die Corona-Pandemie erschwert die Situation für die Frauen, aber auch für die Sozialarbeiterinnen im Haus. Zum Standort im Wedding dürfen beispielsweise nur noch zehn statt 20 Frauen kommen, damit die Abstandsregeln eingehalten werden können. Nicht jede, die klingelt, darf hier übernachten. Im Gemeinschaftsraum diskutieren Sozialarbeiterinnen mit einer Frau, auf die das zutrifft und erklären ihr, wo noch Plätze frei sind und schicken sie dorthin. Weil sich die Kälteplätze halbieren, müssen doppelt so viele Räume in Berlin geschaffen werden. "Das ist noch nicht erreicht", sagt Anna Birtler. Zum Start der Kältehilfe am 1. Oktober versprach die Berliner Senatorin für Soziales, Elke Breitenbach (Linke) im rbb, sie werden genauso viele Kälteplätze wie im letzten Jahr finanzieren, nämlich 1.000: "Es wird Mehrkosten geben. Und der Finanzsenator und ich haben uns darauf verständigt, dass die pandemiebedingten Mehrkosten getragen werden." Eine Zusage des beantragten Geldes am Kreuzberger Standort hat die Einrichtung mittlerweile, auf die Zusage am Weddinger Standort wartet sie noch.

Maske überall und immer

Der Betrieb von "Evas Haltestelle" kostet durch die Pandemie nicht nur mehr, die Sozialarbeiterinnen haben auch mehr Aufwand. Sie müssen immer wieder darauf hinweisen, dass in den Räumen Maske getragen werden und Abstand gehalten werden muss. Einzelne Essensausgabe statt Buffet, Maske überall, außer im Bett.



"Die Frauen, die den ganzen Tag draußen unterwegs sind, kommen hier in Anführungszeichen nach Hause, sind knülle, wollen einfach nur noch ihre Ruhe." Die meisten Frauen seien grundsätzlich einverstanden mit den Regeln. "Aber ihre Aufnahmefähigkeit erfordert viel Geduld von den Kolleginnen", sagt Birtler. Über die Frage, ob sie selbst Angst habe, sich anzustecken, lacht sie herzhaft. "Dafür habe ich keine Zeit." In "Evas Haltestelle" sei man nie im Lockdown oder im Homeoffice gewesen. "Wir haben einfach immer weitergearbeitet." Der Winter ist noch nicht einmal da. Die Nachfrage nach Kälteplätzen wird wohl noch steigen.