Messerstecherei in Perleberg endet tödlich

Ein 25-Jähriger ist am Samstagabend in Perleberg (Landkreis Prignitz) mit einem Messer tödlich verletzt worden. Gegen 18.30 Uhr sei es vor einem Döner-Imbiss zunächst zu einem Streit zwischen vier Männern im Alter von 25, 30, 32 und 35 Jahren gekommen, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Nord am Sonntag.

Bei der folgenden körperlichen Auseinandersetzung auf der Straße sei der 25-Jährige mit einem Messer tödlich verletzt worden. Zudem wurden zwei weitere Männer verletzt. Die Polizei konnte später zwei Tatverdächtige im Alter von 32 und 35 Jahren vorläufig festnehmen. Gegen den 32-Jährigen wurde nach den Angaben inzwischen Haftantrag gestellt.

Zu den Gründen der Auseinandersetzung gab es zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen der Mordkommission der Kriminalpolizei der Direktion Nord und der Staatsanwaltschaft Neuruppin dauerten an.