Ermittler finden drei Kilo Heroin in Berliner Wohnung

Bei Durchsuchungen in Berlin-Neukölln und Charlottenburg hat die Berliner Polizei am Freitag drei Kilogramm Heroin und Bargeld beschlagnahmt.

Einem 40-Jährigen wird vorgeworfen, seit Februar in Neukölln unter anderem aus zwei Bars heraus mit weiteren Beschuldigten Drogenhandel betrieben zu haben. Einsatzkräfte hätten den Hauptverdächtigen und seine 37-jährige Lebensgefährtin am Morgen in ihrer Wohnung angetroffen, wo sie auch das Heroin fanden, teilte die Polizei mit.