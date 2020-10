Bild: dpa/Julian Stähle

Corona-Zahlen zu hoch - Potsdam sagt Weihnachtsmarkt "Blauer Lichterglanz" ab

20.10.20 | 21:19 Uhr

Es wird eng für die Weihnachtsmärkte in der Region, angesichts der hohen Corona-Neuinfektionen. Fest steht auch schon: Den "Lichterglanz"-Markt in der Brandenburger Straße und auf dem Luisenplatz in Potsdam wird es in diesem Jahr nicht geben.



Der traditionelle Potsdamer Weihnachtsmarkt "Blauer Lichterglanz" fällt in diesem Jahr aus. Das kündigte Oberbürgermeister Mike Schubert am Dienstag an. Das aktuelle Infektionsgeschehen mache es nicht möglich, einen Weihnachtsmarkt in einer ohnehin belebten Einkaufsstraße zu genehmigen, hieß es zur Begründung. Der Weihnachtsmarkt in der Brandenburger Straße und auf dem Luisenplatz sollte ursprünglich am 23. November eröffnet werden. Ob andere Weihnachtsmärkte in Potsdam stattfinden, will die Stadt mit den Betreibern noch in dieser Woche klären.

Ab Mittwoch gelten schärfere Corona-Regeln in Potsdam

Die Zahl der Neuinfektionen liegt in Potsdam über dem für Brandenburg bestimmten Grenzwert von 35 Fällen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen. Damit gelten in der Landeshauptstadt ab Mittwoch verschräfte Corona-Regelungen. Dazu gehören eine Maskenpflicht in Büro- und Verwaltungsgebäuden abseits des eigenen Arbeitsplatzes, ein Ausschankverbot von Alkohol zwischen 23 Uhr und 6 Uhr sowie eine weitere Beschränkung für private Zusammenkünfte. Weitere Verschärfungen der Corona-Maßnahmen drohen ab einer 7-Tagel-Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. "Wie sich die Zahlen in Potsdam in den kommenden Tagen und Wochen entwickeln, hängt von unserem Verhalten ab. Ich kann nur an alle appellieren, sich an die geltenden Regelungen zu halten, damit es keine weiteren Einschränkungen gibt", so der Oberbürgermeister.