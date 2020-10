Vor zwei Jahren starb eine 13-Jährige in Berlin-Lichtenberg, nachdem ein Rettungsversuch missglückte. Nun wurden die zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr freigesprochen, die versucht hatten, das Kind zu retten. Ihnen war fahrlässige Tötung vorgeworfen worden.

Zwei Berliner Feuerwehrleute sind im Prozess wegen fahrlässiger Tötung eines 13 Jahre alten Kindes freigesprochen worden. In der Begründung des Amtsgerichts Berlin-Tiergarten hieß es am Montag unter anderem, dass den Einsatzkräften die Zeit davon gelaufen und sie keine andere Wahlmöglichkeit gehabt hätten. Zudem sei das Hebewerkzeug ungeeignet und ein Spezialkran zu spät am Einsatzort gewesen, berichtete ein rbb-Reporter.



Die zwei Männer der Feuerwehr waren an der missglückten Rettung einer 13-Jährigen beteiligt, die 2018 mit dem Fahrrad unter eine Straßenbahn in Rummelsburg (Lichtenberg) geraten war. Die Feuerwehr hatte versucht die Bahn anzuheben, allerdings rutschten die Wagen ab und das Mädchen starb.

Thomas Kirstein, Sprecher der Berliner Feuerwehr, sagte am Montagmorgen dem rbb, der Fall belaste die Einsatzkräfte noch heute sehr. Einige Feuerwehrleute, die damals vor Ort waren, könnten ihre Arbeit nicht mehr ausüben.