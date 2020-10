Auf dem Fahrrad soll Vadim K. im August 2019 von hinten an sein Opfer in der Berliner Parkanlage Kleiner Tiergarten heran geradelt sein. Laut Bundesanwaltschaft zog der 55-Jährige seine "Glock 26", die mit einem Schalldämpfer versehen war, drückte einmal ab, kam wie der später getötete Tornike K. zu Fall und schoss dem 40-Jährigen dann noch zweimal in den Kopf. K. starb und der Angeklagte wurde wenig später festgenommen.

Vadim K.s benutzter Pass mit Alias-Personalien wird erst einen Monat vor der Berliner Tat ausgestellt, und zwar am 18. Juli 2019 durch die Einwanderungsbehörde der Russischen Föderation, wollen die Ermittler herausgefunden haben. Kurz darauf soll Vadim K. im Moskauer Generalkonsulat Frankreichs ein Schengen-Visum beantragt haben, was er am 30. Juli erhält. Sechs Tage vor der hinrichtungsgleichen Tötung im Kleinen Tiergarten fliegt Vadim K. von Moskau nach Paris, so die deutschen Ermittler. Am 20. August 2019 setzt K. seine Flugreise schließlich nach Warschau fort. Wie er weiter nach Berlin kommt, sei ungeklärt, teilt die Bundesanwaltschaft mit. Zur Einreise in den Schengen-Raum soll K. jedenfalls den Pass mit Alias-Personalien benutzt haben.

"Den staatlichen Tötungsauftrag führte Vadim K. schließlich am Mittag des 23. August 2019 aus", heißt es bei der Bundesanwaltschaft. Auf das arg- und wehrlose Opfer Tornike K. sei dreimal geschossen worden und an den Folgen der beiden Kopfschüsse sei das Opfer gestorben. Laut Ermittlern beobachteten Zeugen, wie der Angeklagte danach eine Perücke, ein Fahrrad und eine Waffe in der Spree versenkt habe. DNA-Spuren und auch ein unter Zeugenschutz stehender angeblicher bulgarischer Journalist sollen die Täterschaft K.s und die staatsterroristischen Hintergründe nun angeblich auch gerichtsfest erhellen und den Angeklagten überführen können.