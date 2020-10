Im Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) sollen neue, digitale Ausspielwege künftig für alle Inhalte gleichberechtigt neben den klassischen Ausspielwegen wie Radio und Fernsehen stehen. Das erklärte rbb-Intendantin Patricia Schlesinger am Donnerstag im Rundfunkrat des Senders.



Sie kündigte zugleich ein 29,9 Millionen Euro umfassendes Einsparprogramm für das Jahr 2021 an. "Wir haben Einsparungen versprochen und setzen diese im Sinne der Beitragszahler auch um", so Schlesinger. "Gleichzeitig dürfen wir unsere Zukunftsfähigkeit nicht aus den Augen verlieren. Dafür schaffen wir neue Strukturen, bei denen künftig nicht mehr Sendeplätze, sondern Inhalte im Vordergrund stehen. So entwickeln wir den rbb strukturell weiter und halten ihn gleichzeitig finanziell auf Kurs."