Wolfi Berlin Montag, 05.10.2020 | 08:33 Uhr

Es gibt schon zu denken, dass in unmittelbarer Nähe der Häuser Liebig 34 und Rigaer 94 die Kabel der S-Bahn brannten. Das Abfackeln von Sicherheitskabeln und Starkstromkabeln war nach Bekennerschreiben bisher eine Spezialität der linksextremen Gruppen. Ich will nicht behaupten das es heute auch der Fall ist, dass der Brand eine der Aktionsformen wegen der Räumung der Liebig 34 war aber der Zeitpunkt, der Ort und das Vorgehen geben schon zu denken. denn so ein Brand entsteht selten von allein.

Die Menschen, die heute von dem Brand direkt betroffen sind sollten mal darüber nachdenken und wir werden sehen, was die Ermittlungen ergeben. Da in diesem Fall die Bundespolizei zuständig ist, werden Spielchen bei der Aufklärung durch Grüne und Linke Amtsträger ausbleiben.