Nach dem Brand an einem Kabelschacht in Berlin Anfang der Woche müssen sich Fahrgäste der Berliner S-Bahn weiter auf Einschränkungen einstellen. Am Donnerstagmorgen konnten Züge der Ringbahnlinien bereits wieder zwischen den Stationen Frankfurter Allee und Ostkreuz fahren, teilte die S-Bahn mit. Die Strecke Neukölln - Ostkreuz bleibt aber weiterhin gesperrt.

"Ein Zeitpunkt zur vollständigen Aufnahme des durchgehenden Zugverkehrs kann derzeit noch nicht genannt werden", hieß es vom Unternehmen. Betroffen von Verspätungen und Ausfällen sind demnach die Linien S41, S42, S8, S85 und S9. Zwischen Neukölln und Ostkreuz fahren Ersatzbusse. [Detailinformationen auf der Webseite sbahn.berlin]