In der Werkstatt an der Fidicinstraße in Berlin-Kreuzberg duftet es nach Leder. Auf einem Tisch stapeln sich Muster. Nähmaschinen verschiedenen Alters und unterschiedlicher Größe versetzen zurück in eine Zeit vor "Fast Fashion" und industrieller Massenproduktion. Überhaupt nicht antiquiert wirken dabei die beiden Inhaber: Luna Schröer und Matieu Cortin. Vor drei Jahren haben sie sich mit ihrem Laden selbständig gemacht. Luna Schröer ist mit ihrem Label Lunamo auf maßgefertigte Taschen spezialisiert, während Matieu Cortin unter dem Namen Fidicinschuh in Handarbeit Schuhe herstellt.

Nach seinem Kunststudium in Braunschweig arbeitete Matieu Cortin als freischaffender Bildhauer in Berlin in einem eigenen Atelier. Um die Miete zu bezahlen, jobbte er im KaDeWe als Schuhputzer. "Das habe ich fünf Jahre gemacht und die Kunden oft gefragt, wie lange sie ihre Maßschuhe tragen", erinnert er sich der 40-Jährige.



Am faszinierendsten fand er eine ältere Dame, die als Balletttänzerin gearbeitet hatte: Sie trug ein Paar Maßschuhe, das bereits 40 Jahre alt war und aussah wie neu. "Ich konnte mir das nur so erklären, dass sie eher geschwebt als gelaufen ist", sagt er lachend.



Irgendwann dachte sich Matieu Cortin, er könnte in seinem Atelier eigene Schuhe anfertigen. Mit einem Buch über Schuhmacherei und etwas Werkzeug, das er auf eBay ersteigerte, ging es los. Mehr als die Mode interessierte ihn am Anfang die Technik dieses alten Handwerks. Um tiefer einzusteigen, absolvierte er ein Praktikum und später eine Ausbildung bei einem Schuhmacher. Anschließend arbeitete er in der Schuhmacherei der Berliner Opernhäuser und stellte die Schuhe für Inszenierungen auf den Berliner Bühnen her.