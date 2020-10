Die im Juni im Berliner Tierpark geborene Katzenbärin hat den Namen "Loha" erhalten. Ausgewählt wurde dieser von einer Jury des 1. FC Union Berlin. Der Fußball-Bundesligist hatte die Patenschaft für den Roten Panda übernommen. "Loha bedeutet 'Eisen' oder 'eisern' auf Hindi, die Sprache, die unter anderem auch in der Heimat ihrer Eltern gesprochen wird", erklärte Union-Aufsichtsratsmitglied Jochen Lesching in einer Mitteilung des Tierparks.

Lohas Eltern, die sechsjährige Shine und der fünfjährige Joel, kamen im Februar aus dem indischen Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park in Darjeeling nach Berlin. Seit September ist das Pandajunge nun häufiger an der Seite seiner Mutter im Außengehege zu sehen. Weibchen sind rund 130 Tage trächtig und bringen ihren Nachwuchs in einer Höhle zur Welt. Loha ist das erste Baby seit neun Jahren.

Katzenbären, auch Rote Pandas genannt, werden von der Weltnaturschutzunion IUCN als stark gefährdet eingestuft. Umso wertvoller ist der nun geborene Nachwuchs für die Erhaltung der gesamten Art.