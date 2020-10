Die Berliner U-Bahnlinie 2 hält ab Montag, 12. Oktober, Richtung Pankow nicht am Potsdamer Platz. Wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Freitag mitteilten, wird der Bahnsteig des mehr als 100 Jahre alten U-Bahnhofs saniert. Die Arbeiten dauern demnach bis Herbst 2021.

In Gegenrichtung hält die U2 dagegen ab Montag wieder. Richtung Ruhleben hatte die U-Bahn seit Oktober 2019 nicht am Potsdamer Platz gehalten. Auch hier waren Arbeiten am Bahnsteig der Grund. Die Arbeiten nähmen so viel Zeit in Anspruch, da die komplette Bahnsteigseite bis zur Gleisebene abgerissen und im Anschluss wieder neu aufgebaut werden müsse, teilte die BVG damals mit.