Die Autobahn A12 ist nach einem LKW-Unfall zwischen Storkow und Fürstenwalde-West in Richtung Frankfurt (Oder) gesperrt. Der Verkehr wird am Anschluss Storkow abgeleitet.



Nach Polizeiangaben waren vier Lastwagen an dem Unfall beteiligt, ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Auf der Fahrbahn liegt verlorene Ladung und es sind Fahrzeug-Flüssigkeiten ausgelaufen - die Sperrung wird deshalb länger dauern.