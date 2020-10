Bei dem Unfall in Biehlen starb ein 21-jähriger Motorradfahrer. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Motorradfahrer in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten und habe einen entgegenkommenden Traktor mit Anhänger touchiert.

In Biehlen (Oberspreewald-Lausitz) und Joachimsthal (Barnim) sind am Sonntag Motorradfahrer bei Unfällen ums Leben gekommen.

Bei Joachimsthal starb ein 32-Jähriger, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach stießen auf der L220 zwischen Eichhorst und Joachimsthal ein Motorrad und ein Auto frontal zusammen.



Nach bisherigen Erkenntnissen sei der Mann in einer Gruppe von mehreren Kradfahrern in Richtung Joachimsthal unterwegs. Bei einem Überholvorgang habe er die KOntrolle verloren und sei gestürzt. Laut Polizei geriet er in den Gegenverkehr, wo der Fahrer eines entgegenkommenden Mazda nicht mehr ausweichen konnte.



Der Motorradfahrer starb bei dem Frontalzusammenstoß noch am Unfallort. Die beiden 57 und 55 Jahre alten Insassen des Pkw wurden leicht verletzt.