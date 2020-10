Bernd Stromberg Berlin Sonntag, 18.10.2020 | 11:41 Uhr

Liebe Redaktion, ich stelle vermehrt plakative Überschriften fest, die absolut nichts mit gutem Journalismus zu tun haben. Ob das ein Fiat Panda oder ein SUV war, kann man gern im Artikel unterscheiden. Total irreführend wird es, wenn es im Titel beisteht, denn es ist für die Tragödie, die hier passiert ist höchst unentscheidend, was für ein Fahrzeug im Einsatz war. Fakt ist, dass jemand alkoholisiert am Steuer saß und jemand anderen fahrlässig damit überfahren hat und dann auch noch Fahrerflucht begeht. SUV hin oder her. Mein Beileid an die Hinterbliebenden!!!