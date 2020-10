Auto in Britzer Tunnel in Brand geraten

Auf der Berliner Stadtautobahn A100 ist am Donnerstagabend im Britzer Tunnel ein Auto in Brand geraten.



Wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte, ist der Britzer Tunnel wegen des Feuerwehreinsatzes zurzeit in beiden Richtungen gesperrt. Autofahrer werden gebeten, den Bereich wenn möglich weiträumig zu umfahren.

Um 21 Uhr am Donnerstagabend wird der Tunnel planmäßig für Instandhaltungsarbeiten zwischen Buschkrugallee und Gradestraße gesperrt.