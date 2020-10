Der Wert der 77 Immobilien wurde im Sommer 2018 mit rund neun Millionen Euro beziffert. Neben den sichergestellten Grundstücken und Häusern im Juli 2018 wurden im April 2019 auch die Einnahmen aus der Vermietung von 45 der Immobilien richterlich beschlagnahmt.

Im Kampf gegen die Organisierte Kriminalität sind in Berlin seit 2017 aus beschlagnahmtem, illegalem Vermögen etwa 9,6 Millionen Euro in die Landeskasse geflossen. Allein in der ersten Hälfte dieses Jahres wurden nach Angaben der Justizverwaltung bereits knapp 1,2 Millionen Euro eingezogen (Stand 30. Juni). In Deutschland gilt seit dem 1. Juli 2017 das "Gesetz zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung". Es gibt dem Staat mehr Möglichkeiten, Vermögen zu beschlagnahmen, das durch Verbrechen zusammengetragen wurde.