Bild: www.imago-images.de

Diskussion um den Mäusebunker - Was wird aus der Ikone des Berliner Brutalismus?

11.10.20 | 13:21 Uhr

Der Abriss des Mäusebunkers in Berlin-Lichterfelde ist vorerst aufgeschoben. Nun wird nach Lösungen für die Nutzung des ehemaligen Tierversuchslabors der FU Berlin gesucht. Der Streitpunkt bleibt: Ist er Architekturikone oder Betonmonster? Von Laurina Schräder

Ende der 60er wurden sie geplant, Anfang der 80er Jahre dann endlich fertig gestellt: die zentralen Tierlaboratorien der Freien Universität Berlin in Steglitz, auch bekannt als Mäusebunker, gebaut im Stil des Berliner Brutalismus. Hier war an einem Ort Platz für Tierzucht und -versuche zu medizinischen Forschungszwecken. Es ist ein Bau, der den Wissenschaftlern damals neue und modernste Möglichkeiten bot, aber umstritten war: Er wurde um ein vielfaches teurer als geplant, zudem kam es immer wieder zur Kritik an der Zweckmäßigkeit des Baus und den dort geplanten Tierversuchen.

Neuer Standort in Berlin-Buch

Heute - fast 40 Jahre später- wird wieder diskutiert. Darüber, ob der Mäusebunker abgerissen werden soll. Dabei spielt allerdings vor allem die Architektur des Mäusebunkers eine Rolle. Das Gebäude, mittlerweile ein Teil der Charité unter dem Namen Forschungseinrichtung für experimentelle Medizin, erhebt sich wie eine Verteidigungs-Pyramide, der die Spitze gekappt wurde – mit Lüftungsrohren, die aussehen wie Kanonen. Es ist ein eckiger Beton-Koloss, der zwischen Teltow-Kanal und Hindenburgdamm steht, asbestbelastet und dessen einstige Modernität verschwunden ist. Labore, Büros und Tierställe von damals entsprechen nicht den Forschungsstandards von heute. Die zellenartigen Räume sind niedrig und tief, natürliches Licht schafft es kaum ins Innerste. Geforscht wird dort aktuell nicht mehr, sondern bereits an einem neuen Forschungsstandort für experimentelle Medizin in Berlin-Buch.



Wie Kanonen wirken die blauen Lüftungsrohre, die aus dem Gebäude herausragen Bild: imago images/Jürgen Ritter

Steckbrief Mäsuebunker in Berlin-Lichterfelde Offizieller Name: Forschungseinrichtung für experimentelle Medizin

Architekten: Gerd Hänska, Kurt Schmersow

Baustil: Brutalismus

Baujahr: 1981





Doch kein Abriss im Herbst

Doch auch im Süd-Westen Berlins soll die Charité wieder leuchten, der Campus Benjamin Franklin modernisiert und ausgebaut werden. Hierzu gehören neben dem Uniklinikum und dem sogenannten Hygiene-Institut direkt gegenüber des Mäusebunkers eben auch dieser und das Grundstück in der Krahmerstraße, auf dem er steht. Ein Umbau, eine Anpassung des Gebäudes an die heutigen Anforderungen, würde viel Geld kosten. Das Dekanat der Charité fürchtet sogar, es könnte auf einen dreistelligen Millionenbetrag hinauslaufen. Deshalb hat man sich schon vor Jahren entschieden, den Mäusebunker abzureißen und 2012 auch eine Genehmigung hierfür erhalten. Diesen Herbst sollte es soweit sein.

Kultureller Wert höher als ökonomischer

Doch seit die Pläne der Charité bekannt wurden, regt sich Widerstand. Der hat nun erreicht, dass man erneut über das Gebäude nachdenkt und es gibt eine öffentliche Diskussion darüber, ob ein so einzigartiges Gebäude überhaupt abgerissen werden darf. Nicht in Berlin, nicht in Deutschland, vielleicht nicht einmal darüber hinaus, lässt sich ein vergleichbares finden und für Landeskonservator Christoph Rauhut steht außer Frage, dass im Falle des Mäusebunkers der kulturelle Wert höher ist als der ökonomische. Nach Äußerungen des Berliner Landesdenkmalamtes sowie des Denkmalrates erfüllt das Gebäude die Kriterien eines Baudenkmals. Dass dieser Wert des Gebäudes jetzt erkannt wird, sei unter anderem eine Zeitfrage, meint die Architektin und Mitglied des Landesdenkmalrates, Jórunn Ragnarsdóttir: "Weil wir jetzt erkennen, dass in der Zeit der 60er und 70er Jahre so großartige Bauwerke entstanden sind, so ausdrucksstark, so lebendig, so formenreich, so kommunikativ. Und wir sehnen uns wieder nach solch einer Architektur, weil die Architektur, die heute gebaut wird, kaum Architektur nennen kann. Das sind eigentlich Hüllen, weil das überall das Gleiche ist. Es gibt keine Identifikationsmerkmale mehr." Zu ihrer Aussage passt die öffentliche Zustimmung, die gerade Gebäude des Brutalismus in den letzten Jahren erfahren haben. Für den Erhalt des Mäusebunkers haben mittlerweile über 7.000 Menschen eine im März gestartete Petition unterschrieben.

Viele Ideen für Nachnutzung

Neben dem Aspekt, was kulturell erhaltenswert ist, steckt noch ein weiterer in der Debatte: Nachhaltigkeit. Welchen Bestand lohnt es, zu erhalten, um Materialien bestmöglich nachzunutzen, und zu vermeiden, immer wieder neue Baumittel produzieren zu müssen? Der Architekt Ludwig Heimbach hat eine aktuelle Ausstellung über den Mäusebunker in der BDA Galerie in Charlottenburg kuratiert; auch er ist für den Erhalt. Die baulichen Voraussetzungen beim Mäusebunker sind aus seiner Sicht nicht schlecht für eine Umnutzung, sagt er. "Die Asbestsanierung müsste sowieso durchgeführt werden, selbst wenn ich das Gebäude abreiße. Ich kann nicht einfach mit dem Bagger vorfahren, so wie sich das vielleicht ein Laie vorstellt." Nachnutzen wollen den Mäusebunker auch der Berliner Galerist Johann König und Architekt Arno Brandlhuber. Zusammen haben sie bereits für die König Galerie die St. Agnes Kirche in Kreuzberg umgebaut. Ende September haben Brandlhuber und König ihr Angebot, den Mäusebunker zu übernehmen, in einem zweiten offenen Brief wiederholt. Ihr Plan: Belichtung von oben, Ateliers und Kulturräume im Innern. Die Fassade bliebe unverändert. Auch Architekturstudierende der TU Berlin haben sich mit dem Gebäude beschäftigt, es analysiert und über mögliche Alternativnutzungen nachgedacht. Darunter sind Entwürfe für eine Boulder-Halle oder ein Serverzentrum für die Freie Universität.

Ob Ateliers oder eine Boulder-Halle, die ideen für eine Nachnutzung des Maäusebunkers sind vielfältig

Senat für Erhalt ausgesprochen

Doch während die Diskussion um das Gebäude weiterläuft, laufen auch die Ausgaben. Etwa eine Million Euro kostet der ungenutzte Mäusebunker jährlich. Die Charité hofft daher auf eine schnelle Entscheidung, wie es mit dem Gebäude weitergeht. Eine Möglichkeit wäre es, dass die Charité das Gebäude zurück ans Land Berlin gibt, dann läge auch dort die Erhaltungspflicht. Zwar hat man sich seitens des Senats schon für einen Erhalt ausgesprochen, müsste im Fall einer Rückgabe aber auch für die Kosten aufkommen. Zudem möchte die Charité das Grundstück gerne weiterhin nutzen und hat daher nun einen internationalen Ideenwettbewerb zur möglichen Nachnutzung des Areals ausgerufen. Die Entscheidung über die Zukunft des Mäusebunkers müssen Charité und Land dann letztlich gemeinsam treffen.